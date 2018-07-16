(Özel Haber) Palyatif Bakım Merkezi yıldızlı otel konforunu aratmıyor

Türkiye’de kurulan en büyük palyatif bakım merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, bünyesindeki Palyatif Bakım Merkezinde hasta ve yakınlarına personel tarafından verilen hizmetin yanı sıra sağladığı konfor ile de göz dolduruyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Adil Ozan Gökuç, eski göğüs hastanesinin bulunduğu yerde 90 yataklı palyatip bakım merkezinin hizmet verdiğini belirterek, “Palyatif bakım merkezi yatalak hastaların, evde bakım hastalarının hastaneden çıkarken eğitim için geldikleri ya da evde problemi sonrası sıkıntısı olan hastaların gelip burada hemşirelerimizden eğitim aldığı bir yerdir. 90 yataklı olması çok ciddi bir rakam. Türkiye’de bu kadar yüksek sayılı yer çok az. Bizim sadece evde bakımımıza kayıtlı 650 hasta var. Bu hastalar evde problem yaşadıkları zaman buraya getirilerek beslenmeleri, temizliği ve yaraları ile ilgileniyoruz. Aynı zamanda ailelerine eğitim veriyoruz, psikolojik danışmanlık yapıyoruz, fizik tedavi uyguluyoruz. Yeni inme geçiren yatalak olan hastalara ailelerin nasıl bakacaklarını anlatıyoruz. Bunun dışında birde son dönem organ yetmezliği ve kanser hastası, kalp yetmezliği olan hastaların son günlerini daha rahat geçirecekleri konforlu bir yer olarak planladık. En azından son günlerinde ağrısız sızısız rahat geçirmelerini sağlıyoruz. Ana binamızda da 18 yatak var toplam 108 yatakla hizmet veriyoruz. Şu an doluluk oranımız yarı yarıya. Burada 6 doktorumuz, 1 ağrı uzmanımız, 1 genel cerrahımız ve 4 pratisyen hekimimiz mevcut. Klinik destek elamanı dediğimiz hastalarımıza yemek yediren altlarının alınmasına yardımcı olan yaraların temizlenmesine yardımcı olan arkadaşlarımız mevcut. Aynı zaman da ilaçlarını veren hemşirelerimizde var, dolayısıyle komplesk bir yapı. Çok cidi bir hizmet veriliyor ve yatan insanlar memnun kalıyor. Burasını hastaneden çok ev ortamında yapmaya çalıştık” dedi.