(Özel Haber) Rap yaparak insanlara motivasyon sağlayacak

Balıkesir’de üniversiteye hazırlanan Emrah Çakan, yaptığı rap şarkılarıyla insanları mutlu etmeyi hedefliyor. 5 yıldır müzikle uğraştığını söyleyen söyleyen Çakan, müzik merakının lisede okurken başladığını belirterek, "Lise 1’inci sınıftaydım. Bana müzik konusuna ön ayak olan abilerim vardı. Onlar sayesinde müziğe ilgi duymaya başladım. İlk zamanlar söz yazarak başladım, sonra bu işle uğraşanların çalışmalarını dinlemeye başladım ve gerçekten müziğe ilgim olduğunu anladım. Bunu neden ben de yapamayayım dedim. Kendime amatör bir kayıt imkanı oluşturdum. Bir abimle beraber kayıt almaya başladık. Sonra zamanla işin bütün inceliklerini öğrenerek video montajı, görsel tasarımları her şeyi kendim yapmaya başladım" dedi.

Ailesinin başlarda bu konuya soğuk baktığını ve sonralarda alıştığını söyleyen Çakan, "Ailem zamanla benim dünyaya karşı bakış açımı müziğe yansıttığımı görünce maddi ve manevi olarak bana destek olmaya başladılar. Rap müziğe daha yatkınım. Tarzım olduğu için değil bir şeyler anlatabilmek adına daha kolay bulduğun için. Ben rock’çı, popçu ya da bir şeyci değilim sadece müzisyenim. O yüzden daha evrensel bakıyorum olaylara. Şarkıların içeriği de genelde insanlar ve insanlık temalı oluyor. En son yaptığım olduğum parçada da insanların biraz motivasyonunun düştüğünü gördüm. Mutlu olmak o kadar da zor değil aslında. Dünyaya güzel bakmalı insan. Dünyaya nasıl bakarsın öyle yaşarsın. O yüzden ’Her şey çok güzel olacak’ isminde bir klip çektim. Şu an bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Müzik evrensel bir dildir. Ben bu evrensel dili kullanarak insanlara bir şeyler anlatmayı boynuma bir borç biliyorum. Çünkü nefes aldığım atmosfere ve içinde bulunduğum, hacim israf ettiğim evrene bir borcum olduğunu düşünüyorum. O yüzden de müzik yolunu tercih ettim" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile çok sayıda tıklanma alan Emrah Çakan, kendi çektiği kliplerde de yaşıtları gibi arkadaşlarına yer veriyor.