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29 Kasım 2017 09:38

(Özel Haber) Sağlık için zeytinyağında erken hasat ve soğuk sıkımı tercih edin

Bilim adamları, zeytinyağında erken hasat ve soğuk sıkımın tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.

(Özel Haber) Sağlık için zeytinyağında erken hasat ve soğuk sıkımı tercih edin

29 Kasım 2017 09:38


Balıkesir’in Edremit körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hızla devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Yeşil, pembe döneme kadar zeytinlerimizden elde edilen zeytinyağlarına ‘erken hasat’ diyoruz. Onların kokusu, aroması ve lezzeti olgun hasatlara göre, siyah döneme göre daha farklıdır" dedi.


Kıvrak, soğuk sıkımın nasıl yapıldığını açıklayarak, “Hem kontinü sistemlerde, hem de taş kırma, sulu baskı sistemlerde yapılan zeytinyağlarında su sıcaklığı ve hamur sıcaklığı 28 santigrat derecenin altında olanlara soğuk sıkım diyoruz. Burada istenilen herhangi bir makine 28 santigrat derecede çalıştırılabiliyor ise o soğuk sıkımdır. Sağlık yönünden çiğden tüketilmek şartıyla en güzeli sızma zeytinyağlarında erken hasat ve soğuk sıkımdır” diyerek sağlıklı bir hayat için bu ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti.




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