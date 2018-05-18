(Özel Haber) Şehir Hastanesi’nde 67 tekerlekli sandalye kayboldu

Adil Ozan Gökuç, hastaların kullanımı için alınan tekerlekli sandalyelerin hasta yakınları tarafından geri getirilmediğini ve bu durumun sıkıntı meydana getirdiğini ifade ederek, "Şu an 67 tane sandalyemiz maalesef eksik, bulamıyoruz. Sandalyeleri köylerden topluyoruz. Sandalyeleri tamamlamak zorundayız ama maalesef kaybolma hızına yetişemiyoruz" dedi.

Adil Ozan Gökuç, son dönemde tekerlekli sandalyelerle ilgili ciddi sıkıntılar meydana gelmeye başladığına dikkat çekerek, "Tabi ki bunun yansıması da hastanemize değil, hastaneden yararlanan hastalarımıza yansıyor. Sorunumuz hastanemizde yeteri kadar 300’ün üzerinde tekerlekli sandalye olmasına rağmen, tekerlekli sandalye kullanan insanların sandalyeyi yerine bırakmak yerine başka yerlere götürmesi sebebiyle ciddi bir şekilde sandalye açığımız meydana geldi. Sürekli sandalye alarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ama tolere edemiyoruz. Bir örnek verecek olursak en son bir köy muhtarımız arayıp ’köyde 10 tane tekerlekli sandalyeniz var’ dedi ve gidip köyden aldık. Toplu Taşıma Merkezinde 5-6 tane bulduk. Hastane çevresinden de sürekli toplamak zorunda kalıyoruz. Herkesten ricam bu tekerlekli sandalyeleri dediğim gibi hastane yönetimi veya hastane çalışanları kullanmıyor. Sizden sonra bir akrabanız, bir arkadaşınız, bir hemşehriniz kullanabilir. Dolayısıyla aldığınız yere bırakırsanız daha fazla hastaya faydamız olur diye düşünüyorum. Şu an 67 tane sandalyemiz maalesef eksik, bulamıyoruz. Artık biz köyleri ve insanları aramaya başladık. Biri Toplu Taşıma Merkezinde çıktı, birisi apartman boşluğunda çıktı, toparlamaya çalışıyoruz. Tabi ki eksiklerimizi gidermek zorundayız, eksik olduğu kadar tekerlekli sandalye almak zorundayız ama maalesef kaybolma hızına yetişemiyoruz. Balıkesir halkından rica ediyorum; kullanıldıktan sonra tekrar yerine koymalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.