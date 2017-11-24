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24 Kasım 2017 15:03

(Özel Haber) Şehit Aybüke öğretmeni, Edremit’te okuduğu öğretmenleri hüzünle andı

Batman Kozluk’ta 9 Haziran’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaşadığı ve eğitimini aldığı Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğretmenleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde anıldı.

(Özel Haber) Şehit Aybüke öğretmeni, Edremit’te okuduğu öğretmenleri hüzünle andı

24 Kasım 2017 15:03

Şehit Aybüke öğretmenin, müzik eğitimini aldığı öğretmenleri onun için Mağusa Limanı isimli türküyü onun sesiyle düet yaparak söylediler.


Edremit’te ilk tören Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda Atatürk anıtına çelen sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde ikinci tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç yaptı. Daha sonra yeni başlayan öğretmenler Türk bayrağına el basarak yemin ettiler. Yemin töreninin ardından emekli olan öğretmenlere şeref belgeleri verildi. ’Dünyanın Bütün Çiçekleri’ isimli drama gösterisinin ardından şehit öğretmenlerin fotoğraflarının bulunduğu slayt gösterisi yapıldı.


Batman’da şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın sesinden Mağusa Limanı isimli türkü şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın öğretmenleri tarafından çalınarak söylendi. Duygu dolu anların yaşandığı sahnede şehit öğretmen Yalçın’ın gelin başlığı ve al yazması ile gitarı da sahnede yerini aldı.




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