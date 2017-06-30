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30 Haziran 2017 12:13

(Özel Haber) Sıcaktan strese giren hayvanları su ile serinletti

Bugünden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek hava dalgasının etkisiyle 40 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığından hayvanlar da etkilendi.

(Özel Haber) Sıcaktan strese giren hayvanları su ile serinletti

30 Haziran 2017 12:13

Dursunbey’de bir çiftçi hayvanların sıcaklığa dayalı stres, iştahsızlık ve kilo kaybı yaşadığını belirterek çareyi hayvanları hortum ile yıkamakta bulduklarını söyledi.


Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası son 30 yılın en yüksek hava sıcaklığının yaşanmasına sebep oluyor. Bu durum insanları etkilediği kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Balıkesir’in en yüksek rakımına sahip olan Dursunbey’de daha hava sıcaklığı gölgede 42 derecelere kadar yükselirken, Dursunbeyli çiftçiler sıcaktan etkilenen hayvanlarını hortumla yıkayarak serinletmeye çalışıyor.


Dursunbey İlçe merkezinde çiftliği bulunan Fatih Akbaba isimli çiftçi, özelikle dün ve bugün etkili olan sıcaklıklar sebebi ile kendilerinin kadar hayvanlarında büyük sıkıntı yaşadığını söyledi. Çiftlikte bulunan inekler, atlar ve tavukları ahır dışına çıkaran Fatih Akbaba, kendi imkanları ile hayvanları serinletmeye çalıştı. Çektiği hortum ile hayvanları sırası ile ıslatan Akbaba, hayvanların normalde bu duruma tepki verdiklerini ama sıcaklık sebebi ile hayvanların kaçmadan serinlediklerini söyledi. Akbaba yaptığı açıklamada, “Dursunbey ilçemiz 670 rakıma sahip olmasına rağmen, gölgede bile 40 derece 42 derecelik sıcaklıkları bulmakta. Çiftliğimizde büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız, atlarımız, tavuklarımız var. Bütün hayvanlarımız bu sıcaklığa dayalı olarak Stres, iştahsızlık ve kilo kaybı yaşamakta. Bizde çareyi kendi imkanlarımızla su ile hayvanlarımızı serinletme de bulduk. Yeterince başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Çünkü suya hiç tepki vermiyor daha da memnun oluyorlar. Bu şekilde hayvanlarımızı serinletiyor ve rahatlatıyoruz” dedi.


Çiftlik sahibi Fatih Akbaba su ile serinleyen hayvanların süt, yumurta yönünden verimliliğinin arttığını da iddia etti.




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