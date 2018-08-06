(Özel Haber) Şifa dağıtan sesler

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Yıldıran’ın öncülüğünde sağlık personeli ve hastane çalışanlarından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu provalarına devam ediyor. Koro, Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra diğer popüler şarkılardan oluşan repertuvarı ile her kesime hitap etme özelliğini taşıyor. TRSM’de tedavi gören şizofreni hastalarına söyledikleri şarkılarla adeta terapi etkisi yapan koro sağlıkla ilgili günlerde de konserler veriyor. Başhekim Dr. İlyas Yıldıran, “Hevesli ve gönüllü arkadaşların katılımıyla mini bir koro oluşturduk. Dışarıdan ud hocamız Nevres Polat bize yardımcı oluyor diğer arkadaşlarımızın hepsi hastane personeli, hekim arkadaşlar, sağlık memurları, hizmetli hastane çalışanlarımızdan oluşturduğumuz bir koromuz mevcut. Bizim amacımız hem bir sosyal etkinlikte bulunmak çalışanlar açısından ayrıca özel günlerimiz hemşireler günü tıp bayramı gibi sağlıkla ilgili özel günlerde kendi koromuzda hizmette bulunmak. Bunun dışında kemoterapi hastalarımız için mini bir konserimiz oldu. Ayrıca Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizde şizofreni hastalarına hizmet veriyoruz. Onlar için sosyal etkinlik günlerimiz oluyor zaman zaman sinema ve müzik dinletisi etkinlikleri yapılıyor Müzik dinletisi kısmını biz kendi koromuzla sağlıyoruz. Çalışanlarımızın bir şeyler üretmesi bizi mutlu ediyor buna katkı sağlıyorsak bundan keyif duyuyoruz tabi”dedi.

20 yıldır ud çalıyorum

Balıkesir Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr.Volkan Nehir, “Müzikle uğraşıyorum, 20 yıldır ud çalıyorum. Böyle bir oluşum içinde olmak çok güzel bir şey. Hastanemiz bünyesinde başhekimimiz İlyas beyin katkılarıyla böyle bir koro oluşturuyoruz”şeklinde konuştu.

Koronun oluşturulmasından memnun olduklarını söyleyen Tıbbi Sekreter Yasemin Şen “Dinleyenler inşallah taktir edecektir. Bu motivasyonda gerçekten iş hayatımızda da farklı performansta eğlenceli bir şekilde hep beraber birbirimize kenetlenmek için bir araya geldik. Çalışmamızı çok iyi yönde etkiliyor”dedi.