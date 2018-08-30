(Özel Haber) Şiirli şarkılı nikah masası

Balıkesir’de gerçekleştirilen düğünde davetliler unutulmaz anlara tanıklık ettiler. Belediyede görevli genç çift Gülşah İnanız ve Osman Çiçek’in nikahlarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu kıydı. Şiire düşkünlüğü ve katıldığı her etkinlikte şiir okumasıyla bilinen Başkan Kafaoğlu nikah kıymaya şiir okuyarak başladı. Damat Osman Çiçek ise Başkan Kafaoğlu’nun şiir okuyarak başlattığı nikah merasiminde kendisine yöneltilen Gülşah İnanız’ı eş olarak kabul ediyor musunuz sorusuna türkü söyleyerek ’evet’ cevabını verince davetlilere inanılmaz bir nikah töreni yaşattı.

Nikah şahitliğini Zafer Dutçu ve Gülten Yıldırım’ın yaptığı nikahın sonunda Başkan Kafaoğlu genç evli çifte Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ederek ömür boyu mutluluklar diledi. Gelin ve damat ise nikahın ardından doyasıya eğlendi.