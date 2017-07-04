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04 Temmuz 2017 12:47

(Özel Haber) Strese girmesinler diye yünleri kırkıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde koyunların sıcak havalar nedeniyle strese girmemesi için yün kırkımları yapıldı.

(Özel Haber) Strese girmesinler diye yünleri kırkıldı

04 Temmuz 2017 12:47

Hava sıcaklıkları nedeniyle normal zamanından daha erkene çekilen yün kırkımından elde edilen yapağıların ise ülkenin en kaliteli koyun yapağısı olduğu ifade edildi.


Balıkesir’in Bandırma ilçesinde merinos cinsi koyunların yün kırkma işlemi yapıldı. İlk yün kırkımları 6 aylıkken gerçekleşen merinos cinsi koyunlardan elde edilen yapağıların bu işin ticaretini yapan tüccarlar tarafından da yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Üretim İşletme Bölüm Başkanı Taner Önaldı, "Genelde koyunlar ve kuzular yılda bir kez kırkılıyor. Tabi kuzular ilk kırkımı yaklaşık 6 aylıktan gerçekleştiriliyor. Mevcut hava sıcaklıklarında hayvanların strese girmemesi için yaz kırkımlarını öne çektik. Elde edilen yapağılardan tabi ülkemizde merinos yapası en kaliteli olanı. Genellikle yerli ırklarımız halı, kilim ve yorgan tipi yapağı veriyorlar. Ancak Karacabey merinosundan elde edilen yapağı kaliteli kumaş üretiminde kullanılıyor. Bu anlamda bizim Karacabey merinosundan elde ettiğimiz yapağılar da bu işin ticaretini yapan tüccarlar tarafından yoğun talep görmekte. Onlar da işlemeye müteakip bu ürünü ihraç malı olarak değerlendirmekteler" dedi.




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