(Özel Haber) Su altının çiçek bahçesi kızıl mercanlar

Kuze Ege’nin 24 adası ve 60 dalış noktası ile dalış turizminde cazibe merkezi olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi kızıl mercanları ile dikkati çekiyor

Çoğunlukla Kızıldeniz’e kıyısı olan Mısır, Sudan, Yemen gibi ülkelerde bulunan kırmızı mercanların Ayvalık’ta dalış turizmi için gerçek bir hazine olarak değerlendiriliyor. Akdeniz ve Ege’de İtalya’nın Portofino ve Ayvalık körfezinde bulunan kızıl mercanların ana vatanı ise Kızıl Deniz’in Sudan, Mısır ve Yemen sahilleri. Temiz, sıcak ve berrak suları seven kızıl mercanlar dünyada yoğun olarak 3 noktada kayıt altına alındı.

Su altı fotoğrafçısı Erhan Esirtgener "Ayvalık’ta özellikle Deli Mehmet Dalış noktası civarında kızıl mercanlar bulunuyor. Birçok kişinin bitki olarak düşündüğü, ancak Gorgonia latince ismi ile bir hayvan türü olan kızıl mercanlar su altının adeta renkli çiçek bahçeleri. Dünyanın bir çok bölgesinden su altı fotoğrafçıları çıkarılması ve avlanması yasak olan kızıl mercanları görüntülemek için Ayvalık’a geliyor" dedi.