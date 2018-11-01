(Özel Haber) Uyuşturucu ile mücadeleye destek olmak için belediye başkan aday adayı oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bölgede uyuşturucu ticaretinin merkezi olarak nitelendirilen İbrahimce Mahallesi'nin Muhtarı Hüseyin Çanaklı, uyuşturucuyla mücadele etmek ve destek vermek için AK Parti'den Edremit Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Edremit'in İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı ilçenin ve bölgenin bir numaralı sorunu uyuşturucu ticareti ve bağımlılığı sorununa çözüm bulunması için belediye başkanı aday adayı oldu. Çanaklı "Belki de çok göz önünde değil ama ilçemizin en büyük sorunu uyuşturucu. Uyuşturucu dediğimiz zaman tüm gençlerimiz buna ulaşabilme potansiyeline sahip. Anne ve babaların gözyaşları o çocukların heder oluşuna akıyor. Bunun için belediye başkan aday adayı oluyorum. Tüm uyuşturucu ile kendi bölgemde Edremit'te mücadele edip; emniyet ile entegre hale gelip, çalışıp onlarında MOBESE gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, plaka ve yüz tanıma sistemli MOBESE'leri de temin edip, uyuşturucu ile sonuna kadar mücadelede sadece elimi değil, başımı değil tüm vücudumu taşın altına koymak için AK Parti'den belediye başkan aday adayı oluyorum" dedi.