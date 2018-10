(özel haber) "Vatandaşa hizmetkar olmayacaklar, Belediye Başkanlığına soyunmasın”

Cengiz Topel Caddesinin üzerinden geçecek olan 285 metrelik viyadüğün ilk fora kazıkları çakıldı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçecek viyadüğe ilk fora kazığı çakılmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yerinde izledi. Başkan Kafaoğlu, Paşaalanı mahallesini adliye kavşağına bağlayacak yol inşaatının son aşamalarına geldiklerini belirterek, ‘Belediye başkanlarının bundan sonraki ismi; millete hizmet eden, hizmetkarlardır. Hizmetkar olmak istemeyen hiçbir zaman belediye başkanlığına soyunmasın' dedi.

“Fora kazık çakma işleri 15 günde bitecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve kurmayları çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kafaoğlu çalışmalar hakkında İHA' ya özel açıklamada bulundu. Başkan Kafaoğlu, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Cengiz Topel üzerinde yapılan kavşak inşaatındayız. Çalışmalar süratli sekil de devam ediyor. Cengiz Topel köprüsü 280 metre olup yan yaklaşım duvarları ile birlikte 450 metre uzunluğunda olacak. Çalışmalarda bir takım aksamalar oldu. Tabi Türkiye'deki ekonomik savaştan dolayı ilgili yüklenici firmalarda aksamalar oldu, tekrar firmalar ile görüşerek, sorunu aştık. Şu anda fora çakma işlemleri devam ediyor. Yaklaşık olarak burada 3 tane daha ayak yapılacak. 15 gün içerisinde fora çakma işleri bitecek. Ondan sonra ayakların inşaatına geçeceğiz. Ciddi miktarda demir kullanılıyor bu ayaklara. Ayaklar bittikten sonra üzerine konulacak kirişler hazır dökülmüş olarak geliyor. Kirişlerde hazır. Hedefimiz yılbaşına kadar trafiğe açmak. Yüklenici firma ile devamlı görüş halindeyiz. Bu köprülü kavşağın devamında tren yolunu geçen bir köprülü kavşağımız var o da bitmiş vaziyette. Onunda asfaltlaması ve diğer yol bağlantıları ile birlikte öncelikle 1. Etap olarak trafiğe açacağız. Emniyetin oradan gelip, yine Kepsut caddesini geçerek, Gümüşçeşme'de ki tren yolu üzerinden Azerbaycan Caddesi öncelikle trafiğe açmayı planlıyoruz. Burası da tamamlanınca Rüzgar Sokağından adliye kavşağına bağlanacak. Böylece Balıkesir Büyükşehir olarak Karesi ile Altıeylül ilçesini birbirine bağlayan hiç ışıksız ana arteri tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Paşaalanı'ndan gelen araçlar şehir trafiğine girmeden Adliye'ye çıkacak”

Başkan Kafaoğlu açıklamalarının devamında bu yol çalışması ile Paşaalanı mahallesinden adliye gidecek bir araç, şehir trafiğine takılmadan Adliye, binasına çıkabileceğini belirterek, “Vatandaşlarımız şehir içi trafiğine girmeden Paşaalanı mahallesinden Adliyeye, Şehir hastanesine, On Burada'ya ulaşabilecekler. Paşaalanı mahallesinden, üniversiteye, İzmir yoluna bağlanabilecekler. Tabi her şey insanın planlandığı gibi gitmiyor. Sizin elinizde olmuyor. Yüklenici firma, demir bağlayıcıları, betoncuları ve yan dalları ile inşaat sektörü 250 kalem malı ilgilendiriyor, insanı ilgilendiriyor. İster istemez biraz gecikmeler oluyor. Allah'ın izni ile yüklenici firma ile görüştük. 45 gün sonra demiryolu kavşağını trafiğe açacağız. Balıkesir özellikle ulaşım ve trafik noktasında ciddi bir rahatlamaya kavuşacaktır. Balıkesir ve Balıkesirli her şeye layık. Balıkesir 2014 yılında büyükşehir oldu. Balıkesir büyükşehir olmanın nimetlerinden mutlaka istifade edecektir” şeklinde ifade etti.

“Balıkesir yatırımcılar için cazibe merkezi oldu”

Başkan Kafaoğlu, Balıkesir'in yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Çünkü Balıkesir odak bir şehir haline geldi. İstanbul, İzmir otoyolu ve Çanakkale köprüsünden gelen otoyol Balıkesir'den geçiyor. Balıkesir artık herkes için bir cazibe merkezi oldu. Gerek sanayici, gerek turizmci, gerekse tarım sektörü noktasında ulaşım merkezinde olmanın avantajını mutlaka yakalayacaktır. Bizde büyükşehir olarak Balıkesir'i geleceğe hazırlama vizyon projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2019'dan sonra Balıkesir tamamen kabuğunu kırarak tam hızlı gelişen, diğer şehirlerle yarışan 10 numara il noktasında emin adımlarla ilerliyor. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın bütün sorunlara vakıfız takip ediyoruz. Yaptığımız projeler halkın talepleri, istekleri ve ihtiyaçları ile örtüşmesi lazım. İşte bu noktada 2 bin kilometre yol yapıyoruz. Şuanda 52 noktada yol çalışmalarında yüklenici firmalar ve fen işlerimiz çalışıyor. Bir taraftan kavşak çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan millet bahçeleri yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İvrindi, Havran ve Savaştepe'de temellerini attık. Şimdi Burhaniye ve Kepsut'ta da temelleri atacağız sezon bitmeden asfalt, kaldırım, yol ve kavşak çalışmaları ve bir taraftan da park bahçe çalışmaları ile vatandaşlarımızın doğdukları ve yaşadıkları şehirlerde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını istiyoruz.

“Vatandaşa hizmetkar olmayacaklar, Belediye Başkanlığına soyunmasın”

Başkan Kafaoğlu açıklamalarının devamında hizmeti vatandaşlar için yapıyoruz. Vatandaşa hizmetkar olmayacaklar belediye başkanlığı için soyunmasınlar dedi. Başkan Kafaoğlu, “Milletimizin emrindeyiz. Milletimizin hizmetkarıyız. Asla vazgeçmiyoruz sorunları çözünceye kadar takip ediyoruz, yorulmuyoruz. İşini aşkla yapan yorulmaz. Bu ülkeye, bu millete sevdamız var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe Allah'ın izni ile bizi hiç kimse hizmet etmekten alıkoyamaz. Bu vatandaşa hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Ben her zaman söylüyorum belediye başkanının adı eskiden Şehrül Emin'di. Şimdi belediye başkanı. Belediye başkanlarının bundan sonra ismi; millete hizmet eden hizmetkarlardır. Hizmetkar olmak istemeyen hiçbir zaman belediye başkanlığına soyunmasın. İnsanların doğumun ölümüne kadar her şeyle ilgilenmek belediye başkanın görevidir. Artık konsept gönül belediyeciliğine geçti. Eskiden ideolojik belediye başkanlığı vardı. AK Parti ile bu millet hizmet belediyeciliğini gördü. Arkasından sosyal belediyeciliğinin ne anlama geldiğini gördü ve doya doya yaşadı. Şimdi artık trend gönül belediyeciliği. Cumhurbaşkanımızı takip ediyoruz bize vermiş olduğu talimatları aynen uyguluyoruz. Cumhurbaşkanımız talimatında bize, Bir kibirlenmek, gururlanmak asla yok. İki tevazu, tevazu demişti 3 defa ve arkasından da en büyük yatırım gönülleri fethetmeye yapılan yatırım demişti. Şimdi bundan sonra bütün Türkiye gönül belediyeciliği ile tanışacak, gönül belediyeciliği yoluna devam edecek. Durmak yok. Yola devam” şeklinde konuştu.

Cengiztopel Caddesine yapılacak olan viyadüğün fora kazık çakma çalışmalarını Büyükşehir Genel sekreter yardımcıları Cemil Şahin, Hüseyin Deniz, Fen İşleri Daire Başkanı Ayhan Arık, yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu.