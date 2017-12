(Özel Haber) Yağdan gelen güzellik

Kök hücre tedavisi ile gerçekleşen operasyona özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Gözel Ulusal, insan vücudunda bulunan yağ dokusunun içindeki kök hücreler ile ciltte toparlanma ve gençleşme sağlandığını söyledi.

Kadınların daha genç görünmek için ameliyatsız güzelleşme tekniklerini tercih ettiğini söyleyen Ulusal, yağ dokusu içinde bulunan kök hücre tedavisi sayesinde bunun zahmetsiz bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Tıpta gelişen teknoloji ile birlikte artık birçok işlemi ameliyatsız şekilde yaptıklarını belirten Prof. Dr. Betül Gözel Ulusal, "Hastalarımız kaç yaşında olursa olsun eğer imkan varsa, ’biz daha genç görünelim, daha taze görünelim’ düşüncesinde oluyorlar. Son zamanlarda teknolojideki ilerlemelerle beraber oldukça farklı işlemler uygulanmaya başlandı. Belli bir yaşın üzerinde kişilere tabi ki mecburen cerrahi uygulamalara yönelmek zorunda kalıyoruz. Ancak 50 - 55 yaşlarına kadar uygulanabilen yağ enjeksiyonları var" dedi.

2001 yılında insan vücudunda bulunan yağ dokusunun içindeki kök hücrelerinin varlığının fark edildiğini belirten Ulusal, "Kök hücre kavram olarak herkesçe kullanılır. Her derdin şifası olarak görülür. Kök hücre her türlü hücreye dönüşme potansiyeli olan hücre demektir. Örneğin saç folikülünden aldığınız bir hücre uygun uyarıyla birlikte kalp kası hücresine de dönüşebilir. Dolayısıyla enjekte edildiği yerde kök hücre o bölgede onarıma uygun herhangi bir hücre şekline dönüşebiliyor. Çok değişik bölgelerde biz bu yağ hücrelerinin içindeki kök hücrelerden hem tedavi maksatlı, hem de anti-aging ve kontür düzeltme maksatlı yararlanabiliyoruz. 2015 yılında yağ hücreleri artık bir takım filtrelerle, nano hücre boyutuna indirgenerek hastanın cilt altına verilmeye başlandı. Ve bunlar bulundukları bölgede yeni kollajen, yeni elastin gibi cilt proteinlerini sentezleyerek ve aynı zamanda azalmış kan damarlarının sayısını da arttırarak hem cilde gelen kan akımını artıyorlar, hem de ciltte bu artan kollajenlerle ve elastinlerle tende bir toparlanma ve gençleşme sağlıyorlar. Rejeneratif tıp kapsamında da incelenen bu konu ameliyatsız çok etkili yüz gençleştirme yöntemlerinden biri olarak şu an da uyguladığımız tekniklerden biri" şeklinde konuştu.

İnsan vücudundan uygun şartlarda alınan yağların kontür düzeltme, yüze hacim kazandırma, göz çukuru içini doldurma ve dudak gibi farklı bölgelere uygulanabildiğini ifade eden Ulusal, "Bu sistem sayesinde hastanın yüzünde istenilen değişikliği sağlama ve yüzün kontürlerini de düzeltme işlemi yapılıyor. Biz de bu tedaviyi çok severek kullanıyoruz, hastayı da çok mutlu eden bir prosedür. Örneğin bir trafik kazası oldu. Vücutta, bacakta, kolda ya da vücudun farklı bölgelerinde o travma nedeniyle çöküntü veya kontür bozulması oluştu. Ve üzerinde de kötü iyileşmiş şekilde yaralar var. İşte bu yaraların kalitesinin arttırılması ve çökük bölgelerin kontürlerinin tekrar restorasyonu için tekrar kullanabiliriz. Bu yağ hücrelerinin terapötik kullanımına bir örnek" dedi.

"Sigorta bu masrafları karşılamıyor"

Kozmetik amaçlı uygulanan yağ enjeksiyonlarının sigorta kapsamında olmadığını söyleyen Prof. Dr. Betül Gözel Ulusal, "Bu işlem eğer tedavi maksatlı yapılıyorsa, örneğin bir izin düzeltilmesi ya da bir travma sonrası oluşan çökmenin giderilmesi gibi durumlarda devlet ödemesi olabiliyor" şeklinde konuştu.