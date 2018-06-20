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20 Haziran 2018 04:14

(Özel Haber) Yangın geceyi aydınlattı

Balıkesir’in Ömerköy kırsal mahallesinde tek katlı ev alevlere teslim oldu.

(Özel Haber) Yangın geceyi aydınlattı

20 Haziran 2018 04:14

Mahalle sakinlerinin korku dolu bakışları arasında yanan evin o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Balıkesir’in Ömerköy kırsal mahallesinde meydana gelen yangın geceyi aydınlattı. Ahmet Kavas isimli şahsa ait olan tek katlı ev nedeni bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısını çöktürdü. Zaman zaman elektrik kablolarına da sıçrayan yangın nedeniyle patlamalar meydana geldi. O anları ise cep telefonuyla kaydeden vatandaş mahalle sakinlerinin de panik halinde konuşmalarına da şahit oldu. Ev sahinin evde olmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar geldiği öğrenildi.


Yangının meydana geldiği evin yakınında oturan Melahat Mardin Hangül isimli vatandaş ise "Ahmet Kavas’a ait bina yandı. Çatısı falan çöktü. Yan binaya da sıçradı yangın. Şimdi itfaiye geldi söndürüyorlar yangını" dedi.


Çok sayıda itfaiye ekibinin geldiği olay yerinde söndürme çalışma sona erdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.




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