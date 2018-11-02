(Özel haber) Yasemin Adar: "Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum"

Balıkesirli milli güreşçi Yasemin Adar, Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda aldığı Fair-Play ödülüyle ilgili, "Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum" dedi.

Milli güreşçi Yasemin Adar, aldığı Fair-Play ödülünden dolayı çok gururlu olduğunu belirterek, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Adar, “Budapeşte'de yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde Macaristanlı rakibim bir pozisyonda sakatlandı. Ben sakatlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben de geçen yıllarda iki dizimden sakatlık geçirdim. Müsabaka sırasında rakibim sakatlanmasına rağmen maça devam etmek istedi. Çünkü ev sahibi olduğu için ülkesi adına madalya almak istiyordu. Ben de sakatlığı bildiğimden ötürü Macar rakibime çok fazla müdahale etmedim ve bu sportmenlik davranışımdan dolayı da Dünya Fair Komitesi bana Dünya Fair-Play diploması verdi. Bu konuda çok mutluyum, gururluyum. Ülkeme bu gururu yaşattığım için de çok mutluyum. Ben zaten her zaman sporda centilmenliğe önem veren bir insanım. Böyle sakatlıkların ve Fair-Play'in her zaman başarılı olacağına, ülkeme iyi şeyler getireceğini biliyorum” dedi.