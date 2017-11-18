Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 09:04

(Özel Haber) Yemeğin ustaları otistik öğrencileri sevindirdi

Balıkesir Lokantacılar Odası, Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne trambolin, bisiklet ve yürüme bandı hediye etti.

(Özel Haber) Yemeğin ustaları otistik öğrencileri sevindirdi

18 Kasım 2017 09:04


Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri otistik çocuklara yönelik eğitim veren Balıkesir Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni gezdi. Merkez hakkında bilgi veren Uygulama Merkezi Müdürü Yasemin Oflas, "Okulumuz 3-15 yaş arası ağır otizm teşhisi almış çocuklara eğitim veren bir kurum. Okulumuzda çocukların özbakım becerilerine yönelik eğitimler verilmektedir. Dil konuşma eğitimi, okuma yazma, matematik, oyun spor ve fizik etkinlikleri anlamında dersler verilmektedir. Çocuklarımızın eğitiminde oyun ve fiziki etkinlikler çok önemli bir adım. O yüzden okulumuzun spor malzemeleri anlamında desteğe ihtiyacı vardı" dedi.


Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ise, otistik öğrencilerin ihtiyacı olan spor aletlerini kendilerine armağan etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu çocuklarımıza küçükte olsa bir destek bir katkımız olur mu düşüncesiyle okulumuzu ziyaret ettik. Burada ihtiyaç duyulan spor aletlerinin olmazsa olmaz olduğuydu. Bu konuyla ilgili bir araştırma yaptık, oda olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Okulumuzda bulunan otistik engelli çocuklarımızın kapalı alanlarda spor yapabilmeleri için Balıkesir Lokantacılar Odası olarak bir takım spor aletleri hediye ettik. Sürekli ihtiyaçlarına destek olmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç