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24 Kasım 2017 12:33

(Özel Haber) Yılın öğretmeninden Öğretmenler Günü’ne özel klip

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl seçilen “yılın öğretmeni” ödülüne layık görülen Balıkesir Kepsut 125.

(Özel Haber) Yılın öğretmeninden Öğretmenler Günü’ne özel klip

24 Kasım 2017 12:33

Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen, Öğretmenler Günü nedeniyle kız kardeşi ile birlikte seslendirdiği şarkıyı klip haline çevirdi. Klipte ise yatılı okulun öğrencileri yer aldı.


Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu’nun müzik öğretmeni Nuri Dağdelen Öğretmenler Günü’ne özel klip hazırladı. Söz ve müziği kendine ait olan klipte kız kardeşi ile birlikte söylediği şarkıyı klip haline çeviren Dağdelen, klipte de okul öğrencilerine yer verdi.


Kepsut’un dağ köylerinden gelen ve yatılı olarak eğitimlerine devam eden öğrencilerle birlikte içinde sayısız enstrümanların bulunduğu Ahşap Müzik Atölyesi’ni okullarına kazandıran Nuri Dağdelen, Yetenek Sizsiniz Türkiye 2016 Şampiyonu olmuştu. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl seçilen “yılın öğretmeni” ödülüne de bu sene Nuri Dağdelen seçildi.




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