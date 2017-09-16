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16 Eylül 2017 12:07

(ÖZEL HABER) Yolda yürür gibi teknelerin altında baş aşağı yürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde teknelerin altında baş aşağı yürüyen balık adam görenleri şaşırtıyor.

(ÖZEL HABER) Yolda yürür gibi teknelerin altında baş aşağı yürüyor

16 Eylül 2017 12:07


Ayvalık ilçesinde Pro Divers Dalış Okulu eğitimcisi Burak Yıldırım, su altında insanın kendisini hür hissettiğini söyledi. Yıldırım, geçen yıldan bu yana en büyük hobisinin su altında baş aşağı yürümek olduğunu ifade etti. Özel dalış ekipmanı ile suya dalış yapan Burak Yıldırım, sanki caddede yürürcesine gemilerin altında tepe taklak bir şekilde hiç zorlanmadan yürüyebiliyor.


Bu işin çok keyifli olduğunu ifade eden Burak Yılıdırım, “Suyun altında farklı eğlenceler aradım. Dalış haricinde ne yapabilirim diye düşündüm. Sonunda gemilerin altında yürümeyi denedim. İlk denediğimde çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli idi. Daha sonra bunu devamlı yapmaya başladım. Uçuyormuş gibi bir his yaşatıyor size” dedi.




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