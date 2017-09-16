(ÖZEL HABER) Yolda yürür gibi teknelerin altında baş aşağı yürüyor

Ayvalık ilçesinde Pro Divers Dalış Okulu eğitimcisi Burak Yıldırım, su altında insanın kendisini hür hissettiğini söyledi. Yıldırım, geçen yıldan bu yana en büyük hobisinin su altında baş aşağı yürümek olduğunu ifade etti. Özel dalış ekipmanı ile suya dalış yapan Burak Yıldırım, sanki caddede yürürcesine gemilerin altında tepe taklak bir şekilde hiç zorlanmadan yürüyebiliyor.

Bu işin çok keyifli olduğunu ifade eden Burak Yılıdırım, “Suyun altında farklı eğlenceler aradım. Dalış haricinde ne yapabilirim diye düşündüm. Sonunda gemilerin altında yürümeyi denedim. İlk denediğimde çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli idi. Daha sonra bunu devamlı yapmaya başladım. Uçuyormuş gibi bir his yaşatıyor size” dedi.