(Özel Haber) Zeytinyağında tağşişe dikkat

Sanıl ortamlarda, yol kenarlarında litresi 9 liraya kadar zeytinyağı satıldığını ifade eden uzmanlar vatandaşları bu konuda uyardı. Zeytinyağının değerli bir ürün olduğunu ve piyasa fiyatının belli olduğunu ifade ettiler. Çok ucuz ve markasız zeytinyağlarına rağbet gösterilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Zeytinyağının çeşitli yağlar ile karıştırılarak zeytinyağı diye ucuza satıldığını ifade eden uzmanlar vatandaşları menşei belirli olmayan zeytinyağlarından uzak durmalarını istediler.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Tağşiş hem tüketici açısından çok kötü. Ne yediği, nasıl bir yağ yediğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Herhangi bir denetimden, analizden geçmeyen yağları tüketiyoruz. Öbür taraftan bakıldığında biz zeytinyağına hep sağlık diyoruz ve sağlıksız yağ tüketiyorlar. Bunu farkında olmadan yapıyorlar. Bu bir gıda terörizmidir. Denetimler ülkemiz açısından bakıldığında ciddi bir denetim ağımız var. İyi yapılıyor ama halen daha önlenemiyor. Her insanın vicdanı kendi polisidir aslında. Herkesin başına polis dikemeyeceğimiz için tüketicilerin burada aldanmaması gerekiyor.” dedi.

Zeytinyağı alırken ana kriterin fiyat olmaması gerektiğini ifade eden Kıvrak “Özellikle fiyat ana kriterleri olmaması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka markalı ürünleri, denetimleri yapılmış ürünleri, güvendikleri firmalardan almaları gerekiyor. Biz üniversite olarak kendi öğrencilerimize, zeytincilik bölümü öğrencilerimize zeytinyağının en iyi kalitede nasıl elde edeceklerini öğretiyoruz.” dedi.

Tağşişli yağın tüketici için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Mücahit Kıvrak “Bu karışık yağcılık hem sağlık açısından tüketiciyi ciddi tehdit ederken, hem de ekonomik olarak dürüst zeytincilere zarar veriyor. Bu da bizden mezun olan öğrencilerimize kadar herkese yansıyor. Bu sektörün kanayan yarası. Buna mutlaka bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bunanla ilgili mutlaka kolluk kuvvetlerinin daha iyi tedbirler alması gerekiyor. Çok küçük cezalar, kazanılan paralara bakılınca çok küçük cezalar olarak kalıyor.” dedi.