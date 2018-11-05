(Özel Haber) Ziynet eşyalarını polisten alan kadınlar gözyaşlarını boğuldu

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar 1 haftada iki kadını dolandırıldı. Yüklü miktarda para ve ziynet eşyalarını çalan dolandırıcılar polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Ziynet eşyaları ve paraları polis tarafından teslim edilen kadınlar ise göz yaşlarına boğuldu.

Balıkesir'de polis ekipleri dolandırıcılara geçit vermiyor. Ekipler 1 hafta içerisinde dolandırıcılık yöntemiyle yüklü miktarda ziynet ve para eşyasını alan şahısları film gibi bir operasyonla yakaladı. Kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtıp vatandaşları ağına düşüren kişiler Balıkesir'de Hatice T. ve Bigadiç ilçesinde Gürseren G.'yi dolandırdılar. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak sokak kameraları takip edip otobüs terminalinden İstanbul'a giden M.S.G.'yi İstanbul terminalinde, M.U.isimli dolandıcıyı ise başka bir vatandaşı dolandırmak üzere Ayvalık'tan Balıkesir'e ticari taksi ile gelirken Havran'da yakalandı.

Dolandırıcılardan M.S.G.'nin üzerinde 15 adet çeyrek altın, 7 adet bilezik, 1 adet altın yüzük ele geçirilirken, M.U.'nun üzerinde ise 120 bin TL değerinde 17 adet 3 burma bilezik, 11 adet çeyrek altın, 7 adet yüzük, 2 bin 700 euro, bin dolar ve 3 bin TL para ele geçirildi. Öte yandan aynı şahsın Konya'da da bir vatandaşı dolandırarak 70 bin TL parayı dolandırıcılık yöntemi ile aldığı tespit edildi.

Mahkemeye çıkarılan her iki dolandırıcı da tutuklanırken altın, ziynet ve paraları teslim edilen mağdurlar Gürseren G. ve Hatice T. ise göz yaşlarına hakim olamayarak Polislere teşekkür etti.