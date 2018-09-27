(Özel Haber)Adliye kavşağının yüzde 95'i tamamlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden Adliye Kavşağında incelemeler yaparak yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Kavşak çalışmalarının yaklaşık 3 aydan bu yana devam ettiğini ifade eden Başkan Kafaoğlu “Artık bitiş aşamasına geldik şu anda yüzde 95'ler seviyesindeyiz. Tabi bu kavşak Balıkesir'in en önemli kavşaklarından birisi. Özellikle Paşaalanı tarafından gelecek olacak emniyet kavşağından, Rüzgar Caddesinden gelecek trafiği burada adliyeye, şehir hastanesine yeni açılacak alışveriş merkezine trafiği ciddi derecede rahatlatacak. Şehir içerisinden gelip Bigadiç, Sındırgı, İzmir istikametine gidecek olan araçlarımız da köprülü kavşak vasıtasıyla yine hiç trafiğe yakalanmadan geçmiş olacak”dedi.

“En uzun kavşak olacak”

Adliye kavşağının Balıkesir'de bu zamana kadar yapılan kavşakların içerisinde en uzunu olacğına dikkat çeken Başkan Kafaoğlu “Başından sonuna kadar, Başlangıç noktasından sonuna kadar baktığımızda 470 metre uzunlunda. Yine köprü açıklığı yaklaşık olarak viyadük şeklinde planlanmış 385 metre köprü açıklığı var. 10 tane ayak var, her ayakta da 24 tane fore kazık var. Zeminle ilgili de bu bölgede tabi sıkıntı olduğu için fore kazıklar üzerinde duruyor ayaklar. Ciddi bir imalat var burada. Müteahhit firma ile de görüştük PMT yayılıyor. Bugün PMT bitecek, yarın itibariyle de asfaltlama çalışmasına başlayacaklar. Bir taraftan da yine Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapacağımız işler var, arkadaşlarımızda o işleri yürütüyor”şeklinde konuştu.

“Asfalt, yol ve trafik en büyük sorun”

Hedeflerinin ay sonuna kadar kavşağı tamamlayarak trafiğe açık hale getirmek istediklerini söyleyen Başkan Kafaoğlu “Ekim ayının ilk haftasında da inşallah burada görkemli bir açılış yaparak Balıkesirmize, Balıkesir halkımıza güzel bir kavşağı hediye etmiş olacağız. Hedefimiz tabi Balıkesir'de huzurlu bir trafik. Gerçekten yaptığımız anketlerde Balıkesir'de ki en büyük sorunun bir yol ve asfalt iki ulaşım ile trafik olduğunu görmüştük. 2 bin km yol çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan yol bakımları bir taraftan sıcak yol kaplamaları, sathi yol kaplamaları, kilit parke yol çalışmalarıyla beraber işte köprülü kavşaklarımızda devam ediyor. Cengiz Topel Caddesinde ki köprülü kavşağında yüklenici firmadan kaynaklanan biraz sıkıntılar oldu. Oda inşallah bize verilen sözde yılbaşına kadar oranında bitirileceği ifade edildi. Orası bittiği zaman Balıkesir hakikaten Karesi ile Altıeylül ilçesi bir birine çok daha kolay, şehir içi trafiğine girmeden ulaşım sağlanmış olacaktır. Balıkesirimiz çok daha iyisne layık. İnşallah daha iyisini daha güzelini yapmak için ekiplerimiz proje çalışmalarına devam ediyor. Tabi yapacağımız daha kavşaklar var, tren yollarıyla ilgili üst geçit inşaatlarımız var. Yine şehir hastanesinin arkasında Gazi Osman Paşa ve OSB'ye giden yolla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Durmak yok yola devam diyor, Balıkesir halkımız için her şeye değer. Her şey Balıkesir için. Vakit Balıkesir vakti, vakit Türkiye vakti”dedi.