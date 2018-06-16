Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 07:58

(ÖZEL HABER)Bayramlık kolonya yerini parfüme bıraktı

Balıkesir’de 25 yıldır kolonyacılık mesleğini sürdüren Feyzullah Saçar bayramların vazgeçilmezi kolonyanın yerini şimdilerde açık parfümlerin aldığına dikkat çekerek “Açık parfümcüler çoğaldığı için kolonya sekötürü geriye gidiyor.

(ÖZEL HABER)Bayramlık kolonya yerini parfüme bıraktı

16 Haziran 2018 07:58

Genç nesilde kolonya kültürü yok”dedi.


Balıkesirli kolonyacı Feyzullah Saçar eskiden olduğu gibi bayramlarda kolonyaya rağbetin azaldığını ve eski bayramları aradıklarını ifade ederek “Balıkesir’e gelipte kolonya almadan gitmek olmaz, kolonya bayramların vaz geçilmez ikramıdır şekerin yanında. İşler geçen seneye göre durgun ve eski işler yok. Neden yok ? Çünkü herkes kolonya satıyor. Poşetcisi, lokantacısı, köftecisi herkes kolonya satıyor. Bizim işlerimiz yavaş yavaş geriye gitmeye başladı. Açık parfümcüler çoğaldığı için kolonya sekötürü git gide geriye gidiyor. Eskiden bizim çok çeşitli kolonyalarımız vardı ama şimdi insanlar açık parfüm yapıyorlar. Bir caddede 8-10 tane parfümcü var. 3 gün kalıcı diye alıyorlar 3 dakika sürmüyor kokusu bize getirip esans attırıyorlar. İşler git gide geriye gidiyor çünkü eski işler yok. 15 sene öncesi bir yerde çalışıyordum orada inanırmısınız kuyruk olurdu. Ama görüyorsunuz bayrama kaç gün var dükkanlar boş. Eski adetlerimiz kalmamış. Kolonya yerine insanlar parfüm almayı tercih ediyor. Kolonyalar sadece hediyelik gidiyor bizim Balıkesir dışına. Dışarı gidecekler kolonya ve höşmerim götürüyor. Genç neslin kolonya kültürü yok, bizim satış yaptığımız insanlar genelde 45-50 yaş üzeri. Ama genç nesilde bu kültür yok maselef açık parfüme gidiyorlar onlarda”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç