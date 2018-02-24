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24 Şubat 2018 08:50

(Özel) Kar bekleyenleri sevindirecek haber

Balıkesir’de çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

(Özel) Kar bekleyenleri sevindirecek haber

24 Şubat 2018 08:50


Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü Şefi Muhammet Karakoyun, İHA’ya özel yaptığı açıklama ile kar yağışı bekleyenlere müjde verdi. Karakoyun, "Geçen sene az olmakla beraber kar yağışı vardı, ancak bu sene daha yağmadı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü ve akşamı bir yağış beklemekteyiz. Şu an Sibirya yüksek basıncının Doğu Avrupa’da neler yaptığını görüyoruz. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve daha şehre yakın kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek" dedi.



Yağışlar yüzde 80 azaldı


Muhammet Karakoyun, "İklim değişiklikleri tüm coğrafyamızla beraber Balıkesir’i etkiliyor. Geçen sene ocak ayında 172 kilogram yağış alınmışken bu sene bu rakam 37 kilograma düştü. Zaman dilimini genişletirsek geçen kış ayında 392 kilogram yağış alınırken, bu sene 217 kilograma düştü. Bu da yüzde 45’lik bir değişim demektir. Sadece ocak ayını ele alırsak 172 kilogramdan 37 kilograma düşmesi yüzde 78’lik bir yağış kaybı demektir" şeklinde konuştu.




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