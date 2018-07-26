(Özel) Kravatlı dalgıçlardan mercan avı

Dalgıçlar, mercanlara dikkat çekmek için kravat ve gömlekle denize daldı.

Ayvalık Prodivers Dalış Okulu hocası Kubilay Kılıç ve su altı fotoğrafçısı Erhan Esirtgener, Ayvalık ilçesinde bulunan dünyaca ünlük kızıl mercanlara dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Kızıl mercanların ciddiye alınması için gömlek ve kravat ile dalış yaparak yaklaşık 30 metre derinlikte profesyonel çekimler gerçekleştirdiler. Yapılan çekimleri sosyal medya üzerinden paylaşan dalgıçlar büyük ilgi gördü.