Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 15:03

Özel öğrenciler Başkan Cankul’u ziyaret etti

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde eğitim veren Hacer Özer İlkokulu’nda okuyan engelli öğrenciler Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’u ziyaret etti.

Özel öğrenciler Başkan Cankul’u ziyaret etti

04 Aralık 2017 15:03


3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kepsut ilçesinde eğitim veren Hacer Özer İlkokul Müdürü Muhammet Çeri, özel eğitim öğretmeni ve öğrencileri Kepsut Belediye Başkan İsmail Cankul’u makamında ziyaret etti. "Bir nefeste sen ver" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Cankul, "Her bireyin eşit haklara sahip olduğunun savunucusuyum. Şahsım ve belediyemiz olarak da göreve ilk geldiğim günden bu yana eğitim ve öğretim her zaman önceliğimiz oldu, bundan sonrada olmaya devam edecek. Birlikte çalışarak engelleri kaldırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Ziyaret sonunda Başkan Cankul, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç