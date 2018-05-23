(Özel) Savaş sirenleri iftar için çalıyor

Yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile ilçede iftar topu yerine savaş yıllarından kalan siren kullanılırken, sirenlerin yankısı ile tüm ilçe iftar sofrasına oturuyor.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaklaşık 50 yıldır süren gelenek ile vatandaşlar iftar sofrasına siren sesi ile oturuyor. Bigadiç Belediyesinde bulunan ve 1. Dünya Savaşı’ndan da eski bir tarihe ait olduğu sanılan siren, iftar vaktinin gelmesi ile döndürülerek çalıştırılıyor. Belediye personeli Davut Özdur tarafından kullanılan sirenin sesi ilçedeki hoparlör sistemi ile tüm ilçede yankılanıyor. Çevirme kolu, ana gövde ve ayaklardan oluşan siren ile ilgili bilgi veren Davut Özdur, "Ramazan ayında iftar ve sahurda bu gelenek haline geldi. Top Ramazan ayının ilk günü atılıyor bir de arefe günü atılıyor. Onun haricinde ilçede siren çalıyor" dedi.

Bigadiç sakinlerinden Hasan Ovalı ise "Bigadiç’te uzun yıllardır Ramazan’da siren çalmakta. Çok uzun zaman önce Bigadiç’te rahmetli bir Mehmet Amca vardı. Bigadiç’te top atışı yaparken bir kaza geçiriyor ve parmakları kopuyor. Ondan sonra ilçede siren çalmaya başlıyor. Bu da belki de Türkiye’de bir ilktir. Özellikle dışarıdan memur olarak gelenler Ramazan’ın ilk gecesi sahurda siren sesi duyunca şaşırıyorlar ve bir şey oluyor sanıyorlar. O an panik oluyor. Bu tür olayları çok duyduk" dedi.

1. Dünya Savaşı’ndan kalan miras

Öte yandan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, siren geleneğinin uzun yıllara dayandığını söyledi. İlçede Ramazan’ın ilk ve son günleri top atıldığını geri kalan günlerde ise siren kullanıldığını söyleyen Başkan Avcu, kullanılan sirenin tarihinin tam olarak bilinmediğini ancak 1. Dünya Savaşı zamanında da eski olabileceğini kaydetti. Başkan Avcu, eskiden barut ile patlatılan topun bir kişinin yaralanmasına neden olduğunu ve bu olayın ardından siren sistemine geçildiğini söyledi.