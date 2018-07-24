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24 Temmuz 2018 16:23

Özel Sporcular Paris’ten madalya ile döndü

Burhaniye ilçesinde, Atletizm dalında Burhaniye’nin gururu olan özel sporcular Muhsine Gezer ve Sevim Demircan, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu’nun (INAS) Paris’te düzenlediği Avrupa Yaz Oyunları’ndan bir kez daha madalyayla döndü.

Özel Sporcular Paris’ten madalya ile döndü

24 Temmuz 2018 16:23

Antrenörleri Deniz Erenoğlu ile birlikte Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ı makamında ziyaret eden milli sporcular, Başkan Uysal tarafından ödüllendirildi.


Atletizm dalında Burhaniye’yi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden Burhaniye Belediyesporlu Özel Sporcular Muhsine Gezer ve Sevim Demircan, Paris’te gerçekleşen INAS Avrupa Yaz Oyunları’ndan dereceyle döndü. 14-22 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşen müsabakalarda Muhsine Gezer, 800 metrede Avrupa 3’üncülüğü, 4x100 ve 4x400 metrede Avrupa 2’nciliğini elde etti. Sevim Demircan ise 4x100 ve 4x400 metrede Avrupa 2’ncisi oldu. Başkan Necdet Uysal, yurda dönüşlerinin ardından kendisini ziyaret eden milli sporcuları, altınla ödüllendirdi.


Başkan Uysal, dünyanın dört bir yanından özel sporcuları bir araya getiren 2018 INAS Avrupa Yaz Oyunları’nda milli atletlerimizden gelen haberlerin hem Burhaniye hem de ülke adına kendisine büyük gurur yaşattığını söyleyerek, “Burhaniye Belediyesporlu Muhsine ve Sevim kardeşlerimizi gösterdikleri başarı ve üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum. Özel sporcularımızı yetiştiren ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan, başta Deniz Erenoğlu hocamıza ve onun nezdinde tüm hocalarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Burhaniye Belediyespor’da çalışmalarını sürdüren sporcuların her zaman destekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.




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