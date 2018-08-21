(Özel) Türkiye’nin yüreğini sızlatan ’Sızı’ köpekten sevindirici haber

Ayakları kesik halde bulunan köpek, sosyal medya sayfasında paylaşılmış ve kısa sürede hayvanseverler harekete geçmişti. Vatandaşların ihbarıyla belediyeye bağlı ekipler yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak barınağa götürdü. İlk tedavisi yapılan ve işkence mağduru köpeğin hikayesinden etkilenen hayvansever Tutku Gümüş, yaralı köpeği alarak İstanbul’a götürdü. Burada 2 aydan bu yana tedavi ve rehabilitasyon gören ’Sızı’nın kesik bacaklarına protez takıldı.

Özel bir klinikte tedavisi devam eden ’Sızı’ köpeğin uzun bir süreçten geçtiğini söyleyen Veteriner Hekim Burak Uçar, "Hastamız Sızı, sokak köpeği. Kırma bir köpek. 8-9 yaşlarında. Baya bir badireler atlattık. İki tane bacağı pati kısımlarının üstünden kopuk durumdaydı. Bir tane bacağı kesilmiş, parmak kemiklerinde kırıklar vardı. Çok kan kaybetmişti, çok kansızlığı vardı. Önce enfeksiyonla mücadele ettik, kangrenleşen dokular temizlendi. Kansızlığını arttırdık. Ayrıca uyuz tedavisi gördü. Ama sonunda toparlamayı başardı. İki ay kadar süren bu mücadelede de insanlara da alışmaya başladı. Hala biraz korkuyor. Hala biraz tedirgin ama en azından daha rahat olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Köpeğin kesik olan ayakları için protez çalışması yaptıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Uçar, "Protez çalışması yapıldı. Kopan iki pati için bacakların kalıpları çıkarıldı. Ve tak çıkar protezler yapmayı uygun gördük. Yaşlı olduğu için kalıcı bir protez olmasını tercih etmedik. Çünkü tekrar enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bırakmak istemedik. Güzel de oldu. Arka bacağındaki protezine alıştı, onu kullanabiliyor. Daha ön bacağındaki protezi kullanamıyor ama zamanla ona da alışacaktır. Biz onu böyle görmekten mutluyuz. İnşallah güzel yerlere gider, güzel sahipler bulur. Ve bundan sonraki hayatında başına böyle bir şeyin gelmemesini temenni ediyoruz. Emeği bütün arkadaşlarımıza, protez çalışmasında emeği büyük olan Veteriner Gürkan beye teşekkür ederim. Ayrıca Encander Derneğine de ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım Sızı bundan sonra daha da mutlu olur" dedi.