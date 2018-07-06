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06 Temmuz 2018 10:39

(Özel) Yerli turist Kuzey Ege için havayolunu tercih ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, tatillerini Kuzey Ege’de geçirmek isteyen yerli turistlerin tercihi oldu.

(Özel) Yerli turist Kuzey Ege için havayolunu tercih ediyor

06 Temmuz 2018 10:39

Haziran ayı içinde Koca Seyit Havalimanından 63 bin 448 kişi uçuş yaptı.


Seçimlerin ilk turda sonuçlanması sonrasında tatil sezonunun hareketlenmesi ile birlikte Kuzey Ege’ye yerli ve yabancı turist sayıları hızla artıyor. Özellikle yerli turistler bölgeye en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak için havayollarını tercih ediyor. Haziran ayı istatistiklerine göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanında haziran ayı içinde 32 bin 910 gelen yolcu ve 29 bin 885 giden yolcu trafiği yaşandı. Haziran ayında iç hatlarda toplamda 62 bin 775 kişi uçuş yaptı. Dış hatlarda ise haziran ayında 633 kişi uçuş yaptı. Koca Seyit Havalimanına iç ve dış hatlarda 474 ticari tarifeli sefer düzenlendi. 2018 yılının ilk altı ayında ise 222 bin 958 iç hat ve 5 bin 710 dış hat yolcusu olmak üzere 228 bin 668 kişi uçuş yaptı.




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