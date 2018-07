(Özel) Yunanistan’a yangını söndürmek için taş suyu çağrısı

2007 yılında yine Yunanistan’da meydana ve 62 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının söndürülmesi için de Yunan makamlarına gerekli miktarda taş suyu gönderdiklerini ve bu malzemenin yangının söndürülmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Faruk Durukan, “Bir bir AR-GE şirketiyiz. 2007 yılında Yunanistan’da büyük yangın olmuştu. Bu yangında 62 kişi hayatını kaybetmişti. O büyük yangın sırasında biz Yunan yetkililer ile temasa geçerek dünyada sadece bizim üretmiş olduğumuz taş suyu dediğimiz, taşları sıvı hale getirdiğimiz malzemeyi Yunanistan’a verme marifeti ile o büyük yangın söndürülmüştü. Elimizdeki evraklar da 2007 yılında Yunan askeriyesine ait bizim malzememizin analiz raporları. Taş suyunun çok iyi bir yangın söndürücü olduğu ispatlanmıştı. O tarihte Yunan hükümetine gönderilmişti. Şimdi yine komşumuz büyük bir felaket ile baş başa. Yine 70 küsur can kaybı var. Biz her an taş suyunu Yunan Hükümetine, Yunan Devletine göndermeye hazırız. Bunu dünyada sadece biz üretebiliyoruz. Bu çalışmamızı biz 15 yıl evvel yapmıştık. Bu çalışmamız taşları sıvı haline getirmek. Bu gerçekten yüksek bir teknoloji, bunu dünyada sadece biz yapabiliyoruz. Bizim yaptığımız bu malzemenin de yangınları çok iyi söndürdüğü, orman yangınlarında çok etkili olduğu Yunanistan Hükümetince, silahlı kuvvetlerince onaylanmıştı ve almışlardı. Şu anda da biz bu ürünü Yunanistan Hükümeti dilediği an göndermeye hazırız” dedi.

Yüksek teknoloji ile geliştirilen ve tamamen doğal malzemelerden üretilen taş suyu orman yangınlarında söndürücülüğünün yanı sıra doğal yapısıyla çevre dostu olarak da biliniyor.