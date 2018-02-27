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27 Şubat 2018 15:13

’Özelliğini tanıyorum, öğrencilerimi keşfediyorum’ eğitimi

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, BENGİ Projesi kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından hazırlanan “Özelliğini Tanıyorum, Öğrencilerimi Keşfediyorum” Projesinin sertifika töreninde idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

’Özelliğini tanıyorum, öğrencilerimi keşfediyorum’ eğitimi

27 Şubat 2018 15:13


Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından hazırlanan üstün zekalı çocukların erken yaşlarda tanınması konulu proje kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulundan 30, Bengi Anaokulundan 10 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz tarafından Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Projenin sertifika töreninde idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı konuşmada “Fevzi Çakmak İlkokulumuz tarafından BENGİ Projesi kapsamında hazırlanan ‘Özelliğini Tanıyorum, Öğrencilerimi Keşfediyorum’ isimli özel eğitime ihtiyaç duyulan özellikle üstün zekalı çocukların erken yaşlarda tanınması konulu projemizi gerçekleştiren başta okulumuz müdür yardımcısı Özlem Gül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Özel eğitim konusunda son yıllarda ülkemizde özellikle büyük ilerlemeler kaydedildi. İnşallah bundan sonraki süreçte sizler sayesinde ilimizde de çok daha güzel bir noktaya erişeceğimize yürekten inanıyorum. Bu eğitimde bizleri yalnız bırakmayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz hocamıza teşekkür ediyor, güzel çalışmaların devamını diliyorum.” dedi.


Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törene İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz, KADEM İl Başkanı Zeliha Kahraman, idareci ve öğretmenler katıldılar.




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