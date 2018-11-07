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Pahalı motosikletleri 2.5 dakikada çalan 4 hırsız tutuklandı

Balıkesir’de bir motosiklet bayiinden 2 motosiklet ve kask çalan hırsızlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Balıkesir'de bir motosiklet bayiinden 2 motosiklet ve kask çalan hırsızlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Motosiklet bayiini soyan hırsızlar Balıkesir polisi tarafından kısa sürede yakalandı. Pahalı motosikletleri 2.5 dakikada çalan 4 hırsız gözaltına alındı. Zanlılar yapılan sorgulama sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Kepsut Cezaevi'ne gönderildi. Soyguna karışan ve halen yakalamayan 2 şahsın aranması devam ediyor.

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