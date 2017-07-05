Pamukçu’da Gülgülü şenliği

Pamukçu Bengi ve Gülgülü Şenliği başlıyor.

Kültür etkinliklerini sürdüren Altıeylül Belediyesi geleneksel hale getirdiği Gülgülü Şenliklerini 7-8 Temmuz günü düzenliyor. Pamukçu Mahallesi’nde iki gün boyunca sürecek olan etkinliklerde yöresel defileler, folklor gösterileri ve konser olacak.

7 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00’de açılış yapılacak ve 21.00’de Pamukçu Yöresel Kostüm Defilesi gerçekleşecek, ardından Gülgülü gösterilerinden sonra halk oyunları ve Erfene gösterileri ile gece son bulacak. 8 Temmuz Cumartesi gecesi ise 20.30’da halk oyunları gösterileri ile başlayacak şenlik Balıkesir’li sanatçı Ceyhun Damla konseri ile son bulacak.

Vatandaşların şenliklere katılabilmeleri için iki gün boyunca 19.00 ve 24.00 saatleri arasında Tren Garı ve Atatürk Stadyumu önünden ring seferleri düzenlenecek.