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05 Temmuz 2017 17:26

Park halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde park halindeyken alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Park halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

05 Temmuz 2017 17:26


Edinilen bilgiye göre, olay Horata bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sedat Kıyak, kendisine ait park halindeki otomobilin içerisinden dumanlar çıkmaya başlayınca durumu fark edip müdahale etti. Önce aracın aküsünü söken Kıyak, daha sonra aracın motor kısmına su döktü. Ancak bir süre sonra başarılı olamayacağını fark edince itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.




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