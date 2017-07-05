Park halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

Edinilen bilgiye göre, olay Horata bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sedat Kıyak, kendisine ait park halindeki otomobilin içerisinden dumanlar çıkmaya başlayınca durumu fark edip müdahale etti. Önce aracın aküsünü söken Kıyak, daha sonra aracın motor kısmına su döktü. Ancak bir süre sonra başarılı olamayacağını fark edince itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.