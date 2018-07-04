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04 Temmuz 2018 16:00

Patlayan buhar kazanı ölüme yol açtı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı patladı.

Patlayan buhar kazanı ölüme yol açtı

04 Temmuz 2018 16:00

Kazada fabrikada işçi olarak çalışan Yüksel Çabuk hayatını kaybetti.


Manyas’ın kırsal Salur Mahallesinde bulunan un ve yem fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi öldü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı kırsal Salur Mahallesinde bulunan un ve yem fabrikasında meydana gelen buhar kazanının patlaması sonrası fabrika çalışanlarından bir çocuk babası Yücel Çabuk (47) ağır yaralandı. Ağır yaralanan Çabuk, önce Bandırma Devlet Hastanesine daha sonra İzmit-Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık tedavi merkezine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.


Olay ile ilgili Manyas Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.




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