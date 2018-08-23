Patrik Bartholomeos’tan ekonomik kriz duası

Erdek’te bulunan tarihi Kirazlı Manastırı’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ayine katılan Patrik Bartholomeos yaptığı konuşmada, "İdrak ettiğiniz mübarek Kurban Bayramınızı candan kutluyoruz. Sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Nice mutlu bayramlara. Misafirperverliğiniz için hepinize özellikle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’ya en içten şükranlarımızı ifade etmeyi bir borç biliriz. Sayın Başkan her yıl bize tüm kolaylıkları gösteriyor ve hiçbir yardımını esirgemiyor. O nedenle biz de her yıl geliyoruz Erdek’e ve Kirazlı Manastırı’na. Bu arada memleketimizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıların çok kısa vadeli ve geçici olmasını diler, mutlu bayram günleri geçirmeniz için hayır dualar eyleriz. Sağ olun var olun" dedi.

Kirazlı Manastırı’nda düzenlenen ayine İzmir Başkonsolosu Argiro Papulya, Yeni Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Georgalas, Yeni Erdek Yerel Belediye Meclis Başkanı Rula Mantzana, Halkida Metropoliti Hrisostomos, İskenderiye Patrikhanesi’nden Kartegenis Metropoliti Meletios ve Silivri Metropoliti Maksimos katıldı.