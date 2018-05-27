Pazaryeri hem halka hizmet edecek, hem de enerji üretecek

Kapalı Pazar yerinin önümüzdeki günlerde halka hizmet vereceğini ifade edene Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Güre Kapalı Pazaryeri’nde Fen İşleri Müdürüm Levent Akdeniz ile yapılan son düzenlemeleri inceliyor, ilgili personel arkadaşlarımdan bilgi alıyorum. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği ve çatısındaki güneş enerjisi sistemiyle de belediye hizmet binamızın elektrik ihtiyacını karşılayacak özelliğe sahip olan bölgede pazaryeri ihtiyacını yapısı ve özellikleriyle modern bir şekilde çözümleyecek Güre Kapalı Pazaryeri’ni önümüzdeki Salı günü yurttaşlarımızın hizmetine açacağız.”dedi.