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27 Mayıs 2018 09:37

Pazaryeri hem halka hizmet edecek, hem de enerji üretecek

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Edremit Belediyesi tarafından yapımı bitirilen ve önümüzdeki günlerde açılacak olan Güre Kapalı Pazar yeri hem kapalı Pazar yeri olarak halka ve esnafa hizmet ederken çatısında olacak güneş panelleleri ile de elektrik enerjisi üretecek.

Pazaryeri hem halka hizmet edecek, hem de enerji üretecek

27 Mayıs 2018 09:37


Kapalı Pazar yerinin önümüzdeki günlerde halka hizmet vereceğini ifade edene Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Güre Kapalı Pazaryeri’nde Fen İşleri Müdürüm Levent Akdeniz ile yapılan son düzenlemeleri inceliyor, ilgili personel arkadaşlarımdan bilgi alıyorum. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği ve çatısındaki güneş enerjisi sistemiyle de belediye hizmet binamızın elektrik ihtiyacını karşılayacak özelliğe sahip olan bölgede pazaryeri ihtiyacını yapısı ve özellikleriyle modern bir şekilde çözümleyecek Güre Kapalı Pazaryeri’ni önümüzdeki Salı günü yurttaşlarımızın hizmetine açacağız.”dedi.




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