Pedallar Burhaniye için döndü

Türkiye’nin dört bir yanından 150 sporcu, 4 günlük festival maratonunu tamamladı. Kilometrelerce yol kat edip festival için Burhaniye’yi tercih eden bisikletliler, ilçeden yeni dostluklar edinerek güzel anılarla ayrıldı.

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ile Pegasus Bisiklet Grubu tarafından, Burhaniye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 4’üncü Ulusal Burhaniye Bisiklet Festivali’ne, Türkiye’nin farklı illerinden gelen toplam 150 sporcu katıldı. Ayaklı Mesire Alanı’nda kurulan kamp alanında konaklayan misafirler, festival süresince Burhaniye’nin farklı kırsal mahallelerini ziyaret etti.

Festivalin ilk gününde, Taylıeli’nde yeni inşa edilen Amfi Tiyatro’yu gezerek 4 günlük maratona start veren bisikletliler, Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ile bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu seneki festival kapsamında, sadece Burhaniye’ye bağlı ve daha önceki yıllarda gidilmeyen kırsal mahalleler rotaya dahil edildi. Festival süresince; Taylıeli, Pelitköy, Ağacık, Yunuslar, Börezli, Çallı, Kuyucak, Çamtepe, Bahadınlı ve Şahinler mahalleleri pedallandı.

Hatice Yerlikaya, “13 saat süren yolculuğun ardından burada olmak çok keyifli. Burhaniye çok merak ettiğim bir yerdi. Yöreyi bisikletle detaylı olarak gezmek, tanımak, ortamını ve havasını teneffüs etmek amacıyla festivale katıldım” dedi. Burhaniye’yi ilk defa ziyaret eden ve ilçeyi merak ettiği için geldiğini anlatan Melih Yergüler de festival için arkadaşıyla birlikte Aksaray’dan yola çıktı. İki arkadaş kamp alanına, İzmir’den bisikletle yaptıkları 3 günlük yolculuğun ardından vardı.

Burhaniye’nin en küçük misafiri ise babasıyla birlikte Edremit’ten festivale katılmak için gelen 12 yaşındaki Alperen Kara oldu. Festivale katılmak için babası Karahan Kara ile birlikte Burhaniye’ye gelen Alperen, ilk defa bu kadar kalabalık bir grupla birlikte bisiklete bineceğini söyledi.

Bisiklet Festivali’nin, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda bölgeye desteğinin büyük olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, festival için Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok bisiklet meraklısının Burhaniye’ye geldiğinin altını çizerek, bisiklet turizminin bölgede geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, alternatif yaklaşımların getirilmesi amacıyla ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.