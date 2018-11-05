Pedallar lösemili çocuklar için döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS) Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle maskelerini takarak pedal çevirdi.

Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında maskelerini takarak pedal çevirdi. LÖSEV'in çağrısıyla maske takarak haftalık sürüşlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden BANBİS yetkilileri, "Unutmamak gerekir ki lösemi her çocuğun başına gelebilecek bir hastalık. Bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmek arzusundayız. Lösemili çocuklarımız, enfeksiyon kapmamak için taktıkları maske ve dökülen saçları sebebiyle okullarında, sosyal ortamlarda dışlanıyorlar, moralleri bozuluyor. Onlar bu maskeyi takıyorlar aslında, ama bu maskeleri takmalarının sebebi yanına gelenlere herhangi bir şekilde o hastalığı bulaştırmak için değil. Onlar sadece mikroplardan korunmak, enfeksiyonlardan korunmak için böyle bir maske takıyorlar. Onların hayata tutunabilmeleri için iyi beslenmeleri gerekiyor, iyi uyku düzenine sahip olmaları gerekiyor. Her şeyden önemlisi onların çok moralli olmaları gerekiyor. Sevgiyle, şefkatle beraber o hastalığı yenebiliyorlar. Tedavisi var löseminin. Gelin onları yalnız bırakmayalım, duygularını, yaşadıklarını anlamaya çalışalım ve hiç olmazsa senede bir gün hepimiz maske takalım, lösemili çocuklarımızdan sevgimizi ve neşemizi esirgemeyelim" dediler.