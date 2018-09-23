Pehlivanlar er meydanına gece çıktılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Edremit Yağlı Pehlivan Güreşleri, 13 kategoride 350 pehlivanın katılımıyla ışıklandırılmış sahada gece yapıldı. Başpehlivanlık mücadelesinin finalinde, rakibi Hamza Köseoğlu'nu mağlup eden Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu.

Güreşlerin gece saatlerinde daha güzel olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, etkinliğe önemli sayıda seyircinin katıldığını belirterek, "Bu sene ilk defe pehlivan güreşlerini akşam saatlerine aldık. Gerek güreşen güreşçilerimiz, gerekse onları seyretmek isteyen seyircilerimiz çok daha rahat bir ortamda, çok daha güzel bir şekilde güreşiyorlar ve güreş seyrediyorlar. Çok isabetli bir karar olduğunu herkes gördü. İnanıyorum ki bundan sonra bu saatlerde bu güreşler olacak” dedi.

Pehlivanların yağlanmasında yaklaşık 200 litre zeytinyağının kullanıldığı güreşlerin gelecek yılki ağalığını Ali Baydar üstlendi.