Pelitköy’de parke taş çalışmaları devam ediyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talepleri doğrultusunda Hacı Mustafa Kökten Caddesi’ne parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Başkan Yardımcısı Güngör Persil, yapım çalışmaları sırasında Pelitköy’deydi.
Burhaniye Belediyesi Pelitköy halkının isteklerine kulak vererek, büyük oranda bozuk olan Hacı Mustafa Kökten Caddesi’nde yenileme işlerine başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, caddeye yaklaşık bin 850 metrekare parke taş döşenmesi planlanıyor.
Pelitköy Belediyesi’nin 2014 yerel seçimlerinden sonra kapandığını hatırlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Belediyesi olarak Pelitköy Mahallesi’ne desteklerini sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Uysal, “Halkımızın şikayetleri doğrultusunda Hacı Mustafa Kökten Caddesi’nde çalışma başlattık. Vatandaşlarımıza, sizi ‘Çamura Bastırmayacağız’ sözü verdik. Kırsal mahallelerimizdeki yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.