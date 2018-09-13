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Pirinç makinesine sıkışan işçi öldü

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir çeltik işleme merkezinde çalışan işçi, iş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir çeltik işleme merkezinde çalışan işçi, iş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Sabri Kızıltekin'e ait pirinç şantiyesinde çalışan 60 yaşındaki Ceyhan Kuru, pirinç kurutma makinesinin bakımını yapmak istediği sırada makinenin alt kısmında bulunan çeltik deposunun karıştırıcı kısmına sıkıştı. Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri şahsı sıkıştığı yerden çıkardı. Ceyhan Kuru'nun cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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