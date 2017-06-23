Plajda yoga ile stres attılar

Plajda yoga yapan vatandaşlar, dinlendirici bulduklarını söylerken, Eğitmen Burcu Gökçek’de evrensel olan yoganın günümüzün stresli ortamında çok önemli olduğunu söyledi.

Burhaniye’de, 7 yıl Amerika’da yaşadıktan sonra yurda dönen Yoga Eğitmeni Burcu Gökçek, Şarköy Mahallesindeki bağ evinde ücretsiz yoga dersleri verirken, Ören Plajında 30 kişiyle birlikte yoga yaptı. Çok güzel bir çalışma olduğunu anlatan Gökçek, yogayı yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. 2008 yılında eğitmen olduğunu anlatan Burcu Gökçek,”Burada birçok kişiyle yoga yaptık. Çoğu ilk defa yapıyor. Birlikte çalıştığımız 4-5 öğrencimiz vardı. Ama gelenlerin hepsi yogaya yeni başladı. Çok güzel bir enerjiyle çok güzel bir çalışma yaptık. Amacımız, huzur, birlik, sevgi ve mutluluk. Yoga evrenseldir. Herkese ulaşması gerekiyor. Herkese, ücretsiz ders veriyoruz. Amacımız, yoganın daha yaygınlaşması. Özellikle günümüzde olumsuz birçok olay var. Çok fazla stres var. Bir nebzede olsa insanları rahatlatabilirsek mutlu olacağız. Derslerimiz devam edecek” dedi. Gamze Buldan’da,”Burada biz Burcu hocamızla birlikte öğrencileri olarak birlikte yoga yaptık. Yoga sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da besliyor bence. Yogaya devam edeceğiz” dedi. İlk kez yoga yaptığını anlatan Rezzan Güner ise, ”Bu gün hayatımda ilk defa yoga yaptım. Çok dinlendirici bir etkinlik oldu benim için. Gerçekten faydasını göreceğimize ve bundan sonra düzenli olarak yapacağıma inanıyorum. Burcu hocaya da çok teşekkür ediyorum” dedi.