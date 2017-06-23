Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 15:44

Plajda yoga ile stres attılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Yoga Eğitmeni Burcu Gökçek, ücretsiz yoga dersleri verirken, Ören sahilinde 30 kişiyle birlikte yoga yaptı.

Plajda yoga ile stres attılar

23 Haziran 2017 15:44

Plajda yoga yapan vatandaşlar, dinlendirici bulduklarını söylerken, Eğitmen Burcu Gökçek’de evrensel olan yoganın günümüzün stresli ortamında çok önemli olduğunu söyledi.


Burhaniye’de, 7 yıl Amerika’da yaşadıktan sonra yurda dönen Yoga Eğitmeni Burcu Gökçek, Şarköy Mahallesindeki bağ evinde ücretsiz yoga dersleri verirken, Ören Plajında 30 kişiyle birlikte yoga yaptı. Çok güzel bir çalışma olduğunu anlatan Gökçek, yogayı yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. 2008 yılında eğitmen olduğunu anlatan Burcu Gökçek,”Burada birçok kişiyle yoga yaptık. Çoğu ilk defa yapıyor. Birlikte çalıştığımız 4-5 öğrencimiz vardı. Ama gelenlerin hepsi yogaya yeni başladı. Çok güzel bir enerjiyle çok güzel bir çalışma yaptık. Amacımız, huzur, birlik, sevgi ve mutluluk. Yoga evrenseldir. Herkese ulaşması gerekiyor. Herkese, ücretsiz ders veriyoruz. Amacımız, yoganın daha yaygınlaşması. Özellikle günümüzde olumsuz birçok olay var. Çok fazla stres var. Bir nebzede olsa insanları rahatlatabilirsek mutlu olacağız. Derslerimiz devam edecek” dedi. Gamze Buldan’da,”Burada biz Burcu hocamızla birlikte öğrencileri olarak birlikte yoga yaptık. Yoga sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da besliyor bence. Yogaya devam edeceğiz” dedi. İlk kez yoga yaptığını anlatan Rezzan Güner ise, ”Bu gün hayatımda ilk defa yoga yaptım. Çok dinlendirici bir etkinlik oldu benim için. Gerçekten faydasını göreceğimize ve bundan sonra düzenli olarak yapacağıma inanıyorum. Burcu hocaya da çok teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!