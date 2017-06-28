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28 Haziran 2017 12:30

Plajdaki köpek tatilcilerin maskotu oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, plajı mesken tutan köpek, tatilcilerin maskotu oldu.

Plajdaki köpek tatilcilerin maskotu oldu

28 Haziran 2017 12:30

Vatandaşların denize attığı pet şişeyi geri getiren köpek ilgi odağı haline geldi.


Ören plajına gelen tatilciler, kamsalda gezinen köpekle oyun oynuyor. Denize atılan pet şişeyi vatandaşlara getiren köpek, tekrar denize atmalarını bekliyor. Denize atılan pet şişeyi dalgalarla boğuşarak geri getiren köpek ilgi odağı haline geldi. Köpeğin eğitimli olabileceğini söyleyen Özgür Kulbay, "Köpek şişeyi getirdi. Oynamak istiyor. Birkaç kere havladı. Şişeyi denize attım. Gidip getirdi. Bunca dalgaya rağmen koşup getiriyor. Herhalde eğitimli bir hayvan. Burada yalnız mı bırakılmış nedir belli değil. Hep oynamak istiyor” dedi.




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