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16 Eylül 2017 21:05

Planör coşkusu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde TFF 2.

Planör coşkusu

16 Eylül 2017 21:05

Lig Beyaz Grup 3. hafta maçları kapsamında oynanan Bandırmaspor-Karşıyaka karşılaşması sonunda taraftarlar planör sürprizi ile coştu. Türk Hava Kurumu Antalya Havacılık Eğitim Merkezi ve Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi tarafından düzenlenen ortak planör gösterisi her iki takımın taraftarlarını coşturdu. Maçın bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Türk Hava Kurumu Antalya Havacılık Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Arif Kemal Buhara planörü ile stadın üzerinde uçmaya başladı. Türk Bayrağı ve dev Mustafa Kemal Atatürk posterinin de asılı olduğu planör yaklaşık 10 dakika boyunca stadın üzerinde uçarken, taraftarlar her bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı’nı ve İzmir Marşı’nı seslendirdi.


Coşkulu gösteri sonrasında İHA’ya konuşan Türk Hava Kurumu Antalya Havacılık Eğitim Merkezi Eğitmeni Arif Kemal Buhara, "Burada Bandırmaspor Karşıyaka futbol maçının finaline renk katmaya çalıştık. Bandırmaspor flaması, Türk Bayrağı ve Atatürk posterini planörümüzden sarkıtarak dalgalandırdık, kanatlarımızda taşıdık. Gönül ister ki futbol gibi planör ve paraşüt ile uçuş da ülkemizde gelişsin. Aynı seviyeye ulaşsın" dedi.


Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler ise, "THK Bandırma Şubesi olarak Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posterinin asılı olduğu hava aracımız olan paramotor uçağımız ile gösteri yaptık. Görülmeye değer bir gösteri oldu. Taraftarlar da bize marşlarla eşlik etti. Tüylerimiz diken diken oldu" dedi.




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