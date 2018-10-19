Plastik kapaklardan tablo yaptılar

Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi üyesi özel çocuklarının "Renkler Hep Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlediği "Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara" isimli sergi ilgi gördü.

Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi üyesi 48 özel öğrenci 5 ayda topladığı 45 bin plastik şişe kapağından yaptıkları 12 eseri sergiledi. Engelli Konseyi öğrencileri sergiyle geri dönüşüme dikkat çekti. Sergide Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan çalışmaları ilgi çekti.

Sergi açılışı öncesi kısa bir konuşma yapan Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Zeki Uslu, “Bu projede gayemiz özel eğitim okulunda okuyan öğrenciler ve kaynaştırma sınıflarında eğitim gören öğrencilerin sanatla buluşmasını ve çevre bilincinin gelişmesini sağlamak, sanat yoluyla bu minik öğrencilerin size neler yapabileceğini göstermekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.

Projedeki amaçlarının çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmak olduğunu söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Proje Koordinatörü Rafet Çelik, "Karesi'de belirlediğimiz okullarda gruplar oluşturduk. Bu gruplar engelli ve engelsiz çocuklardan meydana geldi. Amacımız geri dönüşüm bilincini kazandırmaktı. Evde atıl durumda duran plastik kapakları geri dönüşüme kazandırmaktı. Çocuklar sokakta bulduğu bir tane plastik kapağı getirip öğretmenlerine verenler vardı. Bu plastik kapaklardan sanata neler dönüşebileceğini gösterdik. Bu engelli çocukların neler başarabileceğini göstermek istedik. Sonuçta bu eserler ortaya çıktı, katılan herkese çok teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin özel öğrenciler ve öğretmenler işbirliğinde çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Engelli Meclisimiz; öğrencilerimize başarma duygusunu yaşatan, geri dönüşüme dikkat çeken bir çalışmanın sonuçlarını bizlere sundu" dedi.