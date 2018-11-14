Polis dedektör köpekli uyuşturucu operasyonunda "skunk" ele geçirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dedektör köpekli uyuşturucu operasyonunda bir kilonun üzerinde "skunk" ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında bin 200 gram "skunk" ismi verilen, esrarın içindeki uyuşturucu maddesinin 20 kat daha artırılarak imal edilen uyuşturucu yanında 4,5 gram esrar maddesi, 18 gram kubar esrar, 48 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından ele geçirildiği tahmin edilen bin 845 lira para ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Helyus', operasyon kapsamında uyuşturucuları araçta ve evlerde yapılan aramalarda buldu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.