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30 Mayıs 2018 17:11

Polis memurunun kullandığı otomobil köprüden uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis memurunun kullandığı araç 5 metrelik köprüden dereye uçtu.

Polis memurunun kullandığı otomobil köprüden uçtu

30 Mayıs 2018 17:11

Kazada polis memuru hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden Edremit istikametine gitmekte olan 10 BB 857 plakalı otomobil, sürücüsü polis memuru Ü.G.İ.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinli Çayı üzerindeki köprüden 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.


Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.




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