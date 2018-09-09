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Polis vatandaşlara trafik eğitimi verdi

Trafik polisleri emniyet kemeri takmayan 18 yolcuya bin 944 lira para cezası uyguladı.


İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde "Umuma Açık Alanlarda Trafik Eğitimi" adlı bilgilendirme projesi kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 3 adet kafede 107 kişiye hız ve emniyet kemeri konularında farkındalık oluşturmak için trafik eğitimi verildi.


Ayrıca Trafik ekipleri Bursa Yolu uygulama noktasında otobüs ve araçlarda emniyet kemeri uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda emniyet kemeri takmayan 18 yolcuya bin 944 lira ceza işlemi uygulandı.

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