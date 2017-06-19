Balıkesir’de düzenlenen operasyonda geçtiğimiz günlerde 94 adet hap ile birlikte yakalanan 2 şahsın sorgulaması sonucu operasyonu genişleten polis ekipleri, şahısların uyuşturucu maddeleri Bandırma’da bulunan bir şahıstan aldıklarını tespit etti.Şahısla ilgili yapılan çalışma da şahsın malzeme saklama amaçlı kullandığı ikametin tespit edilmesinden sonra Bandırma KOM Grup Amirliği tarafından adres takibe alındı. Şahsın bir gün önce adrese gelerek ayrıldığını tespit eden ve yapılan kontrolde 5 adet uyuşturucu hap elde eden KOM ekipleri, bunun üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 850 adet uyuşturucu hap, 40 gram civarı esrar maddesi 6 gram civarı skunck maddesi, 4 gr civarı bonzai maddesi ve 8 bin lira paraya el konularak hedeflenen şahıs ile birlikte toplam 3 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adli işlemlerine devam edildiği öğrenildi.